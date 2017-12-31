Orhangazi Belediyesi Kimsesizlerin Kimsesi

Orhangazi Belediyesi kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor. Orhangazi Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca her gün ihtiyaç sahibi çok sayıda aileye sıcak yemek, erzak ve diğer yardımlarını sürdürürken, yılbaşı öncesinde ekipler yine sahadaydı. Orhangazi Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde belirlenen ihtiyaç sahibi aileler ve vatandaşlara erzak ve sıcak yemek yardımı yaparken, her aileye de meyve paketleri hazırlayıp teslim etti. Ekipler yılbaşı öncesinde tüm evleri tek tek gezerek yardım malzemelerini vatandaşlara ulaştırdı. - BURSA