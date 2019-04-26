Bıçaklanan Orhan Gencebay'ın Oğlunun Sağlık Durumu Nasıl?

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan anjiyo olan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, dün Beşiktaş'ta tartıştığı bir taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ailenin avukatı Ayşe Üstünel, Gencebay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beşiktaş Posta Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde yanında Gökhan Gencebay olan Seda Han, trafikte seyrederken bir taksiciyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre taksici Seda Han'a küfür ve hakaret etti. Bu nedenle oğul Gencebay ile taksici kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçağını çıkartan taksici Gencebay'ı bıçakladı.

TAKSİCİ YAKALANDI

Sol kaburgasından yaralanan Gökhan Gencebay yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Taksici Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı. Gökhan Gencebay'ın hastanedeki tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"MAGANDA DEHŞETİ, UCUZ ATLATTIK"

Şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Olayın ardından ailenin avukatı Ayşe Üstünel Dağdelen hastanede bir açıklama yaptı. Avukat Dağdelen, "Daha kötü olabilirdi. Tam bir maganda dehşeti diyebiliriz. Çok kötü şeylerden bahsedebilirdik. Ucuz atlattık çok şükür." açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA