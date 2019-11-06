Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı

Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

06.11.2019 07:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 07:28
Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası, 30 bine yakın hastanın nakil beklediği Türkiye'de organ bağışında halen Avrupa standartlarının gerisinde seyreden farkındalık durumunun yeniden irdelenmesi için fırsat sunuyor.


Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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