Örencik imar planında mutlu son

04.11.2019 15:34

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve imar servisinin uzun süredir yakından ilgilendiğiÖrencik Planı mücadelesi mutlu sonla noktalandı.

Gölbaşı Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte çalışarak 6 ay gibi çok kısa bir sürede Örencik İmar Planları yeni planları tamamlandı. Daha önce hazırlandığı halde mahkeme kararıyla iptal edilen 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik İmar planı Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

BAKAN KURUMAÇIKLADI: "ÖRENCİK PLANI İMZALANDI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce iptal edilen Örencik İmar Planı'nın imzalandığını açıkladı.

-UZUN SÜREDİR UĞRAŞ VERİLİYORDU

Gölbaşı Belediyesi'nin iptal edilen Örencik Planı'nın hazırlanması için büyük çaba sarf ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Planın onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içindeydik. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un Örencik İmar Planı'nı imzalamasıyla çok büyük bir sorunu aşmış olduk. Örencik Planı 1 aylık askı aşamasından sonra kesinleşecek ve büyük bir mağduriyet giderilmiş olacak." dedi.

-ÖRENCİK PLANI HAYIRLI OLSUN

Örencik İmar Planı'nın onaylanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Şimşek "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyemizin yoğun çalışması neticesinde, 6 ay gibi rekor bir sürede Örencik Planı onaylandı. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik İmar Planı hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

-MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

1/1000 ve 1/5000'lik Örencik Planı'nınonaylanması ile birlikte; iptal edilen imar planları nedeniyle mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış olacak.

Kaynak: Bültenler