Örencik imar planı onaylandı
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Örencik imar planı onaylandı

Gölbaşı'nda Örencik 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31
Örencik imar planı onaylandı

Gölbaşı'nda 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.


Daha önce mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlanan 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte imar planı da kesinlik kazanmış oldu.


İptal edilen imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içinde olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Sayın Bakanımız 'un daha önce Örencik imar planını imzalamasıyla plan onaylanmıştı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Örencik imar planı kesinlik kazanmış oldu" dedi.


Planın kesinleşmesinin ardından bölgede büyük bir mağduriyetin de giderildiğini kaydeden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandıÇ


"1/1000 ve 1/5000'lik Örencik planının kesinlik kazanmasıyla birlikte mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik imar planı hayırlı uğurlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA
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