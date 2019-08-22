Ordu Ticaret Borsasından fındık fiyatı açıklaması

22.08.2019 17:54

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının 19 Ağustos Pazartesi günü tabelalarında fındık fiyatını düşük gösterdikleri gerekçesiyle gösterilen tepkiye ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ağustos Pazartesi günü borsanın fiyat ilan yerlerinde ilan edilen 15 lira piyasa fiyatının ardından yapılan eleştirilere değindi.

Borsaların fiyat tespiti ve ilanının asli görevleri olduğunu belirten Kahraman, "Hiçbir kurum, kişi ve kuruluş 'borsalar fiyat ilan etmesin' gibi bir kanaatte bulunamaz, bulunmamalıdır. Borsaların fiyat tespit ve ilanı yasaldır. Ordu Ticaret Borsası, TMO'nun destekleme alım fiyatını TMO'nun ilan ettiği haliyle aynen yayınlarken, üyelerinden gelen müsbit evraka bağlı olarak piyasa fiyatını tespit edip ilan etmektedir." ifadesini kullandı.

Kahraman, borsalarda ilan edilen fındık fiyatının yüzde 50 randıman fiyatı olduğunu, 15 liralık fiyata randıman farkı eklendiğinde serbest piyasadaki 16 lira ve üzeri fiyatlara ulaşılacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Ticaret borsalarının ilan ettikleri fiyat, destekleme fiyatı değildir. Piyasadan tespit edilmiş fiyattır. Devletin destekleme fiyatının piyasa fiyatı olarak algılanması veya piyasada bu haliyle karşılık görmesi serbest pazar ekonomisinin ruhuna aykırıdır. Desteleme fiyatının piyasa fiyatına denk düşebilmesi elbette bizlerin de temennisidir. Borsa fiyat panosunda 20 liraların da yazılmış olduğunu hatırlatmak isteriz. Piyasa şartlarına göre oluşan fiyat ne ise ticaret borsası o anda aynen yansıtmaktadır."

Kaynak: AA