Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

17.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:33
Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde ormanda çalışırken üzerine ağaç düşen lise öğrencisi Abdulhamit Eteş, hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde ormanda çalışırken üzerine ağaç düşen lise öğrencisi Abdulhamit Eteş, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde babasıyla ormanlık alanda çalışan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdulhamit Eteş'in üzerine kesilen ağaç düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eteş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fuat Oktay Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:34:37. #1.15#
title