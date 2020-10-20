Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:53
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Recep Adlım (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tepealan Mahallesi Düzdağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Adlım ve araçtaki Ürüpet Pala yaralandı.

Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Adlım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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