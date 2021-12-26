Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan muhtar Nuri Güler (57) hayatını kaybetti.

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ORDU (DHA) - ORDU'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan muhtar Nuri Güler (57) hayatını kaybetti. Kentte son 1 haftada sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 2 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Ordu dışından gelen sahte içki içtiği öğrenilen Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Muhtarı Nuri Güler, bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan Güler, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kentte son 1 hafta içerisinde sahte alkol nedeniyle ölüm sayısı da 4'e yükseldigi belirtildi. Daha önce de Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel ve Gökhan Tezlik, kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kentte sahte içki nedeniyle 2 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Ordu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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