Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı
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Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı

24.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:11

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, seyir halindeki otomobilden tabancayla ateş eden 3 kişi yakalandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, seyir halindeki otomobilden tabancayla ateş eden 3 kişi yakalandı.

Yenipazar Mahallesi'nde kaldırımda bekleyen bir kişiye, otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda söz konusu kişi yara almadan kurtuldu, tabancadan çıkan kurşunlar bir marketin duvarına isabet etti.

Polis, olay yerinden kaçan otomobildeki Ö.K, M.B. ve S.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı
Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı
Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı
Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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