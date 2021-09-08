Ordu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Ordu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Yunus Emre Tüneli'nde, Ekrem Acun (62) yönetimindeki 08 AAV 068 plakalı otomobil ile İsmet Aydın (52) idaresindeki 55 KL 447 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör bariyerlere çarparak devrildi, otomobil de takla atarak durdu.

Kazada yaralanan sürücüler Acun ve Aydın, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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