Ordu'da motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada bir kişi öldü

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, off-road yarışlarını izlemek için gittiği Korgan Yaylası'ndan dönen Selahattin Alaycı'nın kullandığı 22 AAH 464 plakalı motosiklet, Çayırkent Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü Alaycı ile arkasında yolcu olarak bulunan E.P. yaralandı.

Alaycı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.P. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.