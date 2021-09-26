Ordu'da motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada bir kişi öldü - Haberler
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Ordu'da motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada bir kişi öldü

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel
Ordu'da motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada bir kişi öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, off-road yarışlarını izlemek için gittiği Korgan Yaylası'ndan dönen Selahattin Alaycı'nın kullandığı 22 AAH 464 plakalı motosiklet, Çayırkent Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü Alaycı ile arkasında yolcu olarak bulunan E.P. yaralandı.

Alaycı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.P. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri
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