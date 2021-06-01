Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı
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Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - Haberler | 3. Sayfa

- Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

- Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Devlet Yolu Gölevi Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmaya çalışan Sezgin Doğan idaresindeki 66 FK 246 plakalı minibüse, Samsun istikametinden gelmekte olan Nurhan Durmuş'un kullandığı 52 AAR 050 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sezgin Doğan ve 66 FK 246 plakalı minibüsün içerisinde bulunan Hüseyin Güdek, Murat Ateş, Murat Sül, Senai Karayiğit, Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ile diğer araçta bulunan Nurhan Durmuş, Aynur Durmuş, Kaan Durmuş, Şevval Durmuş ve Yavuz Selim Durmuş yaralandı.

Yaralılar olay yerine çok sayıda çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de bulunduğu kaza bölgesinde ise trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ziyaettin Kürşad Elbirler de kaza bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı
Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı
Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı
Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı
Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp

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