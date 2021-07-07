Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
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Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı

Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı'na iki hafta kala pazarda hareketlilik artmaya başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı'na iki hafta kala pazarda hareketlilik artmaya başladı. Büyükbaş hayvanların 7 kişilik, küçükbaş hayvanların ise tek kişilik hisselerle satın alındığı pazarda bayrama yaklaşıldıkça hareketliliğin arttığı görüldü.

Ünye'nin Saca Mahallesi'nde bulunan kurban pazarına bayrama yaklaşıldığı şu günlerde vatandaşlar gelmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle pazarda gölgelenen büyükbaş kurbanlıklar 60 ile 70 bin lira arasında alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlardaki fiyat ise 2 bin liradan başlıyor.

Pazarda en çok hisseli kurbanlıkların rağbet gördüğünü söyleyen 30 yıllık besici Mehmet Bektaş, "Şu anda kurbana 13-14 gün kalmasına rağmen satışlarımız gayet iyi gidiyor. Hayvanlarımızın çoğunu şu anda sattık. Bu sene hayvanlarımızı 50 bin ile 60 bin lira arası satışını gerçekleştirdik. Genellikle hisseli kurbanlıklarda alımlar 5 ila 7 kişi arasında değişiyor. Ancak ufak hayvanlarımız küçüldükçe fiyatlarımız da küçülüyor. 2 kişilik hisse olarak kurban kesen vatandaşlarımız da var. Şu anda yem fiyatlarının pahalılık oranına göre biz yine hayvan fiyatlarında biraz daha hassasiyetli davranıyoruz. İnsanlarımız mutlaka kurban alırken ağızlarına açıp baksınlar. Kapaklı hayvanların mutlaka kurbanlık olduğunu ama kapaksız hayvanın kurban olmayacağını herkes bilsin. Bilmeyen insanlarımız varsa bilenlerden yardım alsın" dedi.

Kurban satıcıları kurbanlık alımının son güne bırakılmamasını da istedi. - ORDU

Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı
Ordu'da kurban pazarında haraketlilik arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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