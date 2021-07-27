Ordu'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
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Ordu'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı

Ordu'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde Nevzat A'nın kullandığı 42 CPH 97 plakalı kamyonet, yaya şeridinden yolun karşısına geçen Semine Kartal'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kartal, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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