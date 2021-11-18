Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun İkizce ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenledikleri operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 1 jeneratör, 1 emici fan, 1 projektör ve 21 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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