Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenledikleri operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde 1 jeneratör, 1 emici fan, 1 projektör ve 21 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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