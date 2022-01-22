Ordu'da iş yerine giren tilki itfaiye ekiplerince yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerine giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerine giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Çınarlık Mahallesi'nde Özcan Arslan'ın perdeci dükkanına tilki girdi.

İş yerine tilkinin girdiğini gören işletme sahibi ve müşteriler şaşkınlık yaşadı.

İtfaiyeyi arayarak durumu bildiren Arslan, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler, tilkiyi aparat yardımıyla yakaladı.

Kış şartları dolayısıyla yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine indiği değerlendirilen tilki, ekipler tarafından kırsal bölgede doğaya bırakıldı.