Ordu'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Ordu'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisindeki tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre iki çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Tepealan, Yangın, Korgan, Ordu, Güncel, Haber

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