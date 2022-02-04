Ordu'da evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.
Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.
Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisindeki tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre iki çocuk yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
AA / Eyüp Elevli - Güncel