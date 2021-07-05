Denizde akıntıya kapılan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Belicesu Mahallesi'ndeki plaja giden Hüseyin Furkan Şen (21) ve Resul Alperen Cüre (21), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Cüre, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve su altı arama ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cüre, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizde kaybolan Hüseyin Furkan Şen için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi