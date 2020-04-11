ORDU'DA 'BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAKIM OTELİ' AÇILDI
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Mesudiye, İsa Gül, Ordu, Güncel

ORDU'DA 'BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAKIM OTELİ' AÇILDI

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, yaz aylarında köy ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyenler, kış aylarında şehirlere inince hayvanlarını belediye tarafından kurulan 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'ne bırakıyor.

11.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:27
ORDU'DA 'BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAKIM OTELİ' AÇILDI

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, yaz aylarında köy ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyenler, kış aylarında şehirlere inince hayvanlarını belediye tarafından kurulan 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'ne bırakıyor. Sahipleri, kış boyunca bakımı yapılan ve beslenen hayvanlarını yazın geri alıyor. İlçenin hayvancılığın merkezi olacağını anlatan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Modern tarzda hayvancılığın gelişmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, belediye tarafından hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 'Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi' kuruldu. Yaz aylarında köy ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyenler, kış aylarında şehirlere inince hayvanlarını büyükbaş hayvan oteli adı altındaki ahıra bırakıyor. Sahipleri, kış boyunca bakımı yapılan ve beslenen hayvanlarını yazın yeniden geri alıyor. 200 büyükbaş kapasiteli bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaş sahiplerinden aylık 500 TL alınıyor. Vatandaşlar ayrıca, aylık 500 TL vererek büyükbaş kiralayabiliyor. Bakımı yapılan hayvanlardan elde edilen sütten üretilen yağ, peynir ve diğer ürünler satılarak, belediyeye gelir elde ediliyor.

'HAYVANCILIĞIN MERKEZİ OLACAK'

İlçenin hayvancılığın merkezi olacağını belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "İl dışında yaşayan ve yaz aylarında Ordu'ya gelen hemşehrilemiz için de önemli bir proje. Yaz aylarında hayvanlarına bakıp, kış aylarında yeniden İstanbul gibi illere giden vatandaşlarımız hayvanlarını buraya bırakabilecek. Biz de onların hayvanlarına bakacağız. Ordu'ya geldiklerinde hayvanlarını geri alabilecekler. Modern tarzda hayvancılığın gelişmesi için çalışıyoruz. Ayrıca yem bitkileri ekim projesini de başlattık. Bu merkezdeki hayvanların yemlerini kendimiz üreteceğiz. Şu an merkezin kapasitesi 200 ancak ihtiyaç halinde bunu 500'lere çıkarabiliriz. Hayvanlarımız yeni süt vermeye başladı ve artık peynir, çökelek, tereyağı ve yoğurt üretimi de yapacağız. Gelin ineklerinizi bizden alın veya kiralayın" dedi.

ORDU'DA 'BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAKIM OTELİ' AÇILDI

Kaynak: DHA

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