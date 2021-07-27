Ordu'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Sakarya'da düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda başarı gösteren Ordulu sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti.

Sakarya'da düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda başarı gösteren Ordulu sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Genç, şampiyonada birinci olan Sudenaz Dokgöz, ikinci Şuranur Tezcan ve Seçil Öztürk, üçüncü Azra Ocak, Zeynep Elif Akkaya ve Ebrar Kaya ile antrenörleri makamında ağırladı.

Genç, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "İlimizde hazırlıklarını tamamlayan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup etti. İnşallah sizler de ülkemizi Buse ablanız gibi olimpiyatlarda temsil edersiniz. Çalışmalarınızı devam ettirin, Bakanlığımızın size destekleri spor ve eğitim hayatınız boyunca devam edecek. Bu imkanları değerlendirmek lazım. Geriye bir tek sizin çalışma azminiz kalıyor. Bunu da başarmak sizlerin elinde." dedi.

Genç, dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli