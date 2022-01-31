Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Haberler
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Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Perşembe ilçesi, Töngeldüzü, Çaytepe, Ramazan ve Kurtuluş Mahallelerinde son 3 ayda meydana gelen 17 evden hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığı ve 1 tehlikeli maddeleri bulundurma olayı olmak üzere toplam 19 faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik titiz bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda K.A ve R.Z isimli şüpheli şahıslar suça konu hırsızlık malzemeler ile birlikte yakalanırken sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldular. - ORDU

Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Perşembe, Çaytepe, konut, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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