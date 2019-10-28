28.10.2019 13:06

Ordu 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde emekli şoför Şinasi Can (86), 1986 yılında sattığı ancak ruhsatını devretmediği otobüsünden dolayı her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü ve sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, Ölmeden beni bu dertten kurtarın dedi.

Perşembe ilçesinde emekli şoför Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı. Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağlı bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakları verdi. Ancak bir süre sonra evrakların kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi. Sattığı kişiye ve otobüse ulaşamayan Can, evrakları da temin edemeyince ruhsat devrini gerçekleştiremedi. Her yıl otobüsün Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalan Can, sadece bu yıl için 680 TL vergi ödedi. Can, hurdaya ayrıldığını düşündüğü otobüsün ruhsat kaydının adından düşürülmesini istiyor.

'EVRAKLAR KAYBOLDU, DEVRİ YAPAMADIK'

Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığını anlatan Şinasi Can, Türkiye'nin her tarafını gezdiğini söyledi. 1962 yılında 18 kişilik otobüs aldığını söyleyen Can, Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakları ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü, ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Bende otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik dedi.

'ÖLMEDEN BENİ BU DERTTEN KURTARIN'

Her yıl MTV ödemek zorunda kaldığını anlatan Can, Ödemezsem faiz geliyor. Vergiyi katlamalı olarak ödemek zorunda kalıyorum. Halim perişan ne olacak bilemiyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ölmeden beni bu dertten kurtarın. Ordu'ya trafik şubesine gittim derdime çare olamadılar. Ortakların imzasını istiyorlar. İki ortaklar da ölü. Ölmüş adamın imzasını nerden getireyim. Avukat tutmuştum o da öldü. Ortaklarımdan birinin çocuğu yok. Hatta nüfusta harp kaybı görünüyor. Otobüsü birlikte aldığım diğer ortağım da öldü. Otobüsü sattığım Tekirdağ'da aradım. Ama ne otobüsü ne de sattığım kişiyi bulabildim. Çok zor durumdayım diye konuştu.

Kaynak: DHA