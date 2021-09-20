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ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı

Haberler.com - Haberler | Politika

ORC Araştırma, eylül ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 59.9'u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı. Araştırmacılar, bu seçmenlerin "Zaten kötü olan ekonomiyi daha kötü hale getirir" endişesi içinde olduğunu analiz etti.

ORC Araştırma, eylül ayı içerisinde 4 binden fazla insanın yer aldığı bir ankette vatandaşlara "Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

YÜZDE 59.9'U ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Araştırmanın sonuçları Twitter'dan paylaşılırken; sonuçlara göre vatandaşların yüzde 59.9'u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti. Son seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40'ının ise erken seçime ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu durumun başlıca sebepleri ise ekonomi, hukuk ve mülteci sorunu olarak açıklandı.

ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Vatandaşların yüzde 59.9'u erken seçim istiyor

ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonuçlara dair şu değerlendirme yapıldı:

"Kapanmalarının olduğu dönemde 'kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner' düşüncesi hakimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi Ak Parti'nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle Afgan göçünün önce inkar edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise Ak Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

ORC Araştırma'nın erken seçim anketine muhalif seçmen damga vurdu! Araştırmacılar bile ters köşeye yattı
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