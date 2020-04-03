Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kütahya Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Nurettin Mutluergil, son görev yeri olan İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kütahya'da görev yaptığı süre boyunca bir çok başarıya imza atan Mutluergil'in koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefat ettiğini arkadaşı duyurdu.

"DÜNYADA NADİR BULUNAN DÜRÜST İNSAN"

Mutluergil'in eski mesai arkadaşlarından CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, "Acımız çok büyük. Kütahya Devlet Hastanesi'nde yıllarca birlikte çalıştığımız çok sevgili meslektaşım, abim, dünyada nadir bulunan dürüst, çalışkan insan Göz Doktoru Op. Dr. Nurettin Mutluergil koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok çok çok üzgünüm. Mekanı cennet, devri daim olsun. Allah ailesine, evlatlarına, sevenlerine güç kuvvet ve sabırlar versin" paylaşımı ile üzüntüsünü bildirdi.

İKİ PROFESÖR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'da geçtiğimiz gün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu dün ise Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.