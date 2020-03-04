Onlarca kişinin öldüğü İran'da doktorların halay çektiği görüntü tepki çekti

04.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:03

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede diğer kıtalara da yayılan koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri de İran oldu. 100'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği ülkede hastanelerden gelen bir görüntü büyük tepki çekti.

Görüntülerde bazı sağlık görevlilerinin hastane koridorlarında ve odalarında halay çekerek dans ettiği görülüyor. Stres atmaya çalışan doktorlar arasında, kamusal alanda dans etmesi yasak olan kadınlar da yer aldı. Ülkede yaşanan can kayıplarının üzerine sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler tepki topladı.

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