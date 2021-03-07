Onlar kendi günlerini beraber kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Onlar kendi günlerini beraber kutladı

07.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:45
Onlar kendi günlerini beraber kutladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle çiçek ve hediyeli kutlama düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle çiçek ve hediyeli kutlama düzenlendi.

Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ile yönetimi, dünyada kadına yönelik şiddete ve Samsun'da son yaşanılan bir kadına yapılan saldırıya dikkat çekmek için, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hemcinslerine hediye ve çiçek vererek kutladı.

"İlk ziyaret Ünye'nin tek kadın muhtarına"

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel'in yaptığı sürprize şaşıran Ortayılmazlar Mahalle Muhtarı Seyhan İhtiyar, "Ben Ünye'nin tek kadın muhtarıyım. Kadınlarımız özeldir. Bizler kadınlarımızı makamımız olsun yaşantımız olsun her zaman savunuyoruz. Kadınlarımız her zaman mücadele veriyorlar. Şiddetin hiç birini kadınlarımız hak etmiyor. Ben bu vesile ile bu güne özel kadınlarımızın kendi hemcinslerinin yanında olmasından dolayı ayrıca mutluyum" dedi.

"Şiddetsiz bir dünya istiyoruz"

Kadınlar olarak dünyada yaşanılan şiddetin en çok kendilerine yöneldiğini ifade ederek şiddetsiz bir dünya vurgusu yapan Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz kadınlar olarak hemcinslerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün bir çok aileyi ziyarette bulunduk. Şunu belirtmek isterim ki Samsun'da yaşanılan şiddet haberinden sonra hepimiz üzüldük. Bütün şiddet gören kadınlarımızın her zaman yanındayız. Hiç bir zaman şiddet çözüm değil. Kadınlar olarak hepimiz güçlü olmalıyız ve ayakta dimdik durmalıyız. Biz kadınlar olarak şiddetsiz bir dünya istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretlerde Ünye genelinde yalnız yaşayan kadınlara, çocuklara ve yaşlılara çeşitli hediyeler ve çiçekler verildi. - ORDU

Onlar kendi günlerini beraber kutladı
Onlar kendi günlerini beraber kutladı
Onlar kendi günlerini beraber kutladı
Onlar kendi günlerini beraber kutladı
Onlar kendi günlerini beraber kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Onlar kendi günlerini beraber kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:45:27. #1.15#
title