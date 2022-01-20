Önder Öztarhan, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Pazarlama ve işletme alanında çok önemli firmalara hizmet veren Önder Öztarhan, son günlerde biyografisi ile araştırılan isim oldu. Ayaklıgazete'nin haberine göre Aslı Enver ile birlikte olan Önder Öztarhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Önder Öztarhan'ın mesleği nedir?

Önder Öztarhan kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Ayaklıgazete'nin özel haberine göre; ikilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Öztarhan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'le görüntülenmiş, adı aşk dedikodularına karışmıştı. Enver ile Öztarhan'ın basın mensupları tarafından görüntülenmemek için gazetecilerin bulunmadığı mekanlarda buluştuğu iddia edildi. Nereli, kaç yaşında? Önder Öztarhan'ın mesleği nedir?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da doğdu. University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gördü. Aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.

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