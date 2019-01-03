Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi

Kilist'te geçen hafta, düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen iki otomobilde yapılan aramalarda 26,5 kilo altın ve yaklaşık 2 milyon TL ele geçirildi. Olayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

SINIR'DA DEV OPERASYON

Geçen hafta Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kilis'e giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu A.A.J. yönetimindeki 79 AAC 793 plakalı otomobilden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, aracı X- Ray cihazından geçirdi. Otomobilin LPG tankında farklılık olduğunu belirleyerek söken ekipler, tankta 10 kilo 190 gram külçe altın, 4 kilo 160 gram altın ziynet eşyası ve 1 milyon 891 bin 65 TL ele geçirdi. Ekiplerin aynı hafta içinde arama yaptığı diğer otomobilde ise 12 kilo altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A.J. ve diğer otomobilin sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA