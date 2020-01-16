Ön söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?
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Ön söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ön söz". Peki, önsöz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü yazılır?

16.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
Ön söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?

Ön söz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Önsöz nasıl yazılır? Önsöz mü, önsöz mü? TDK'ya göre ön söz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÖNSÖZ NASIL YAZILIR? ÖN SÖZ MÜ, ÖNSÖZ MÜ?

Taşaron nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "ön söz" şeklindedir.

Önsöz: Yanlış

Ön söz: Doğru

ÖN SÖZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir." - Salâh Birsel


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: Ön söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?
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