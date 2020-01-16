: Ön söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?

16.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Ön söz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Önsöz nasıl yazılır? Önsöz mü, önsöz mü? TDK'ya göre ön söz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÖNSÖZ NASIL YAZILIR? ÖN SÖZ MÜ, ÖNSÖZ MÜ?

Taşaron nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "ön söz" şeklindedir.

Önsöz: Yanlış

Ön söz: Doğru

ÖN SÖZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ön söz yazmadığı roman yok gibidir." - Salâh Birsel

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