Ömür Gedik: "Pop müzik ölmedi de ölmez de"
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Ömür Gedik: "Pop müzik ölmedi de ölmez de"

Geçtiğimiz hafta DMC etiketiyle dijital mecralarda yeni şarkısı "Aramışsın"ı dinleyicileriyle buluşturan güzel şarkıcı Ömür Gedik, youtube'ta 1 haftada 1 milyon dinlenerek pop müzik can çekişiyor diyenlere adeta yanıt verdi

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:41
Ömür Gedik: "Pop müzik ölmedi de ölmez de"

Pop ile rap müziğin kıyasıya yarıştırıldığı bugünlerde, ; "Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 1 haftada 1 milyon. İlginin çok fazla oluşu ve de şarkının akustik halini istiyoruz diye aşırı mesaj almam dolayısıyla "Aramışsın"ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında! Pop müzik ölmedi de, ölmez de" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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