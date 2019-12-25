Ömür Gedik: "Pop müzik ölmedi de ölmez de"

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:41

Pop ile rap müziğin kıyasıya yarıştırıldığı bugünlerde, Ömür Gedik; "Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 1 haftada 1 milyon. İlginin çok fazla oluşu ve de şarkının akustik halini istiyoruz diye aşırı mesaj almam dolayısıyla "Aramışsın"ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında! Pop müzik ölmedi de, ölmez de" diye konuştu.



