Ömerli'de Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı

Ömerli'de Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kırsal kalkınma toplantısı yapıldıÖmerli İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Kavak Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, IPART 3. Başvuru Çağrı İlanı ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.

Ömerli'de Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kırsal kalkınma toplantısı yapıldı

Ömerli İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Kavak Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, IPART 3. Başvuru Çağrı İlanı ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Kahraman ve TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik katıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kahraman, toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et