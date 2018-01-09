Ömerli'de Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı
Mardin'in Ömerli ilçesinde kırsal kalkınma toplantısı yapıldıÖmerli İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Kavak Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, IPART 3. Başvuru Çağrı İlanı ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde kırsal kalkınma toplantısı yapıldı
Ömerli İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Kavak Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, IPART 3. Başvuru Çağrı İlanı ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.
Toplantıya İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Kahraman ve TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik katıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kahraman, toplantının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.