Ömerli'de Bahar Şenliği

Mardin'in Ömerli ilçesinde okul öncesi bahar şenliği düzenlendi.

Zübeyde Hanım Anaokulu ve merkez ana okul sınıfları Ömerli Meslek Yüksekokulu konferans salonunda bahar şenliği gerçekleştirdi.

Zübeyde Hanım Ana Okulu Müdürü Nermin Kaya okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu, buna dikkat çekmek için şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kaya, "Okul öncesi eğitimin, insan gelişinin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde de önemli etkileri var. Şenlikte göz boyama, uçurtma, sergiler, şiir yarışması ve çocuk gösterileri gibi çeşitli etkinliklerimiz oldu."

Kaynak: AA