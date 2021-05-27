Ömer Faruk Yıldırım kimdir? HSK üyesi Ömer Faruk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yıldırım hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından Ömer Faruk Yıldırım kimdir? sorusunun yanıtı araştırıldı. Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karara göre atanan Ömer Faruk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yıldırım'ın özgeçmişi, hayatı ve biyografisi..