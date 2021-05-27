Ömer Faruk Yıldırım kimdir? HSK üyesi Ömer Faruk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yıldırım hayatı ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından Ömer Faruk Yıldırım kimdir? sorusunun yanıtı araştırıldı. Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karara göre atanan Ömer Faruk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yıldırım'ın özgeçmişi, hayatı ve biyografisi..
İbrahim Kolcu kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi. İşte, Ömer Faruk Yıldırım hayatı ve biyografisi...
ÖMER FARUK YILDIRIM KİMDİR?
1973 yılında Erzincan'da doğdu. İlkokulu, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde İmamı Şafii İlkokulunda okuduktan sonra, ortaokul ve liseyi Türkiye'de tamamladı. Mısır El Ezher Üniversitesinde İlahiyat eğitimini tamamladı. Daha sonra Beyrut'ta Hukuk okuyan Yıldırım, serbest avukatlık yapmaktadır.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. Şu anda da Anadolu Sanayici ve iş adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.
Saadet Partisi 27. dönem Kocaeli milletvekili adayıdır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi.