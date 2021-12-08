Ölürüm Hasretinle sözleri! Sakiler ft. Tuna Velibaşoğlu - Ölürüm Hasretinle şarkı sözleri nelerdir?

Sakiler feat. Tuna Velibaşoğlu - Ölürüm Hasretinle şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖLÜRÜM HASRETİNLE ŞARKI SÖZLERİ

Gördün mü bak, bizden öteside varmış

Yaşananların hepsi, meğer birer, yalanmış

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

*****

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

*****

Yar, ellerin nerde?

Ya benide götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

*****

Yar, ellerin nerde?

Ya benide götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

*****

Geceler uykusuz, geçer oldu, ömrümde

Anılar birer birer, batırır hançeri kalbime

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

*****

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

*****

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

*****

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

ÖLÜRÜM HASRETİNLE SÖZ VE MÜZİĞİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Tuna Velibaşoğlu'na aittir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet