Ölümünün 19'uncu yılında Ahmet Kaya efsanesi büyüyor

16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:47

Müziğiyle bir döneme damga vuran sanatçı Ahmet Kaya, 19 yıl önce memleket hasreti ve anlaşılamama sancısı ile henüz 43 yaşında hayata veda etmişti. DW Türkçe, bugün hala sokaklarda çınlayan Kaya'nın müziğini ve yarattığı politik etkiyi sanatçının eşi Gülten Kaya ile konuştu.