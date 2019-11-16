Ölümünün 19'uncu yılında Ahmet Kaya efsanesi büyüyor
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Ölümünün 19'uncu yılında Ahmet Kaya efsanesi büyüyor

Müziğiyle bir döneme damga vuran sanatçı Ahmet Kaya, 19 yıl önce memleket hasreti ve anlaşılamama sancısı ile henüz 43 yaşında hayata veda etmişti.

16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:47

Müziğiyle bir döneme damga vuran sanatçı , 19 yıl önce memleket hasreti ve anlaşılamama sancısı ile henüz 43 yaşında hayata veda etmişti. DW Türkçe, bugün hala sokaklarda çınlayan Kaya'nın müziğini ve yarattığı politik etkiyi sanatçının eşi ile konuştu.



Haber Videosu: Ölümünün 19'uncu yılında Ahmet Kaya efsanesi büyüyor
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