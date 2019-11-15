Ölümler peş peşe geliyor! Türkiye'nin Google'daki siyanür aratmaları dikkat çekti

15.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:36

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin bir daire içerisinde ölü bedeni bulundu. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenilirken Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Siyanürle intihar haberlerinin 3. olan bu haberle birlikte vatandaşların Google.com.tr'de siyanürle ilgili aratma sonuçları dikkat çekti.

Türkiye'nin gündeminde düşmeyen siyanürle ölüm vakaları sonrası Google'da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 24 saatte siyanürle ilgili arama yapan vatandaşlar en çok "Siyanür nasıl alınır" araması yaptığı görülüyor.

İşte Google'da dikkat çeken aramalar; 'Siyanür nereden alınır', 'Siyanürle ölmek', 'Siyanür etkisi'