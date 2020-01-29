: Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

29.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:25

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 132 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir adım daha atıldı. DSÖ, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. DSÖ, ölümcül virüsün 15 ülkeye yayıldığını belirterek, "Tüm dünya alarmda olmalı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

15 ÜLKEYE SIÇRADI

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland'da 14, Japonya'da 7, Singapur'da 5, ABD'de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'de 4'er, Malezya'da 3, Vietnam'da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da 1'er kişide görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Ghebreyesus ile görüşmesinde, "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Videosu