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Ölüm yolu bir can daha aldı

Ölüm yolu bir can daha aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir'den Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 34 DV 7064 plakalı kurtarma araç, Seyitgazi ilçesi Çatören mahallesi mevkiinde, sürücüsü İsmail Bülbül'ün virajı içten almak isterken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı yönden gelen Ramazan Soytürk yönetimindeki 03 DN 111 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kırka karayolunda meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan 34 DV 7064 plakalı kurtarıcısının sürücüsü İsmail Bülbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Ramazan Soytürk ile yanında yolcu olarak bulunan Muharrem Erdoğan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Daha önce birçok benzer kazanın yaşandığı bölgedeki olay dolayısı ile kısa süreliğine kapanan Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

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Ölüm yolu bir can daha aldı

Ölüm yolu bir can daha aldı

Ölüm yolu bir can daha aldı

Ölüm yolu bir can daha aldı

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