Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
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Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da ailesinin haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Eve giren polislerin sandalye üstünde cansız bedenine rastladığı yaşlı kadının kesin ölüm sebebi adli tıpta yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Kerkük Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Zekiye Biri'den (61) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildir.

BALKONDAN EVE GİRDİLER

İhbar üzerine ikamete gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile balkondan eve girerken, yaşlı kadını mutfaktaki yemek masası yanında bulunan sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde yere sarkmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zekiye Biri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşlı kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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