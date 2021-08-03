Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
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Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)

Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

DHA, VAHŞİ CİNAYETİN İŞLENDİĞİ DAİREYİ BULDUDHA muhabirleri, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü Konyaaltı ilçesindeki daireyi bularak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşularıyla konuştu.

DHA, VAHŞİ CİNAYETİN İŞLENDİĞİ DAİREYİ BULDU

DHA muhabirleri, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü Konyaaltı ilçesindeki daireyi bularak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşularıyla konuştu. Komşuları, 12 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Mustafa Murat Ayhan'ın eve sürekli alkollü geldiğini söyledi. Otomobilini park ederken de çevresine sıkıntı yaşatan bir profile sahip olduğunu belirten komşuları, Ayhan'ın eve sürekli farklı kadınlar getirdiğini kaydetti.

'3 GÜN KÖTÜ KOKU VARDI'Ayhan'ın alt katında oturan Funda- Lütfü Eroğlan çifti, geçen hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri kokudan rahatsız olduklarını, banyoya çamaşır suyu döktüklerini belirterek, şunları söyledi: "Hiçbir zaman böyle bir koku olmadı. Çamurumsu su ve kahverengi bir koku vardı. Ama kimseye konduramadık. Böyle bir şey olduğunu düşünemedik. Cumartesi günü biz temizlik yaptık. Eğilip süzgeci kokladığımızda kokunun yukarıdan geldiğini fark ettik. Fare ölüsü mü, diye düşündük. Daha sonra poşetin içine karton koyarak giderleri kapattık. Koku kesildi. Pazar günü ise polisler geldi. Keşke olayı duyup müdahale edebilseydik. Hiç kimse bu şekilde olsun istemezdi. Böyle insanları apartmanda barındırmamak gerekiyor. Söyleye söyleye usandık. Kadın cinayetlerine bir çözüm bulunmuyor. Umarım bu son olur ve lütfen size yalvarıyorum. Bu adamı 6 ay, 1 yıl sonra bırakmasınlar. Ben bu adamın geçmişinin de iyi olmadığına inanıyorum. Bunu yapan bir insan başkalarının da canını yakmıştır."'BAĞRIŞMA SESİNİ DUYDUM'

Adının açıklanmasını istemeyen bir komşusu ise Mustafa Murat Ayhan'ın 29 Temmuz akşamı saat 01.30'da yanında bir kızla geldiğini, bunu da kameralardan tespit ettiklerini belirterek, "Ben içeriden gelen bağrışma sesini duydum. Hatta birkaç kez kapının önünden geçerken evde garip bir durum olduğunu hissettim. Ancak bu adam eve sürekli farklı kadınlarla geldiği için 'özel hayatıdır' diyerek kapıyı çalmadım. Sonradan öğrendim ki, meğerse o an zavallı kızı boğuyormuş. Aracını sürekli ana yola bırakırdı. O gün arka tarafa bırakmıştı ancak şüphelenmedik. Kamera kayıtlarını polisle birlikte izlediğimizde, Mustafa Murat Ayhan'ın her seferinde farklı kıyafetle, ancak aynı valizle evden çıkıp arkaya park ettiği aracına gittiğini gördük. Yine meğerse cesedi taşıyormuş" diye konuştu.


Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)
Öldürülen üniversiteli Azra'nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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