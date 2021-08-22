Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi
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Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi

Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da anne ve 2 yaşındaki oğlu tabancayla vurularak öldürülmüş, baba ise merdiven boşluğunda asılı halde bulunmuştu.

Afyonkarahisar'da anne ve 2 yaşındaki oğlu tabancayla vurularak öldürülmüş, baba ise merdiven boşluğunda asılı halde bulunmuştu. Eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin edilirken, anne ve çocuğu bugün köy mezarlığında yan yana, baba ise farklı bir mezarda köylüler tarafından toprağa verildi.

Olay, dün Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M.'yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Öğle saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.'nin (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.'nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi.

Afyonkrahisar Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan Hanife M. oğlu Egemen M. ve baba Mehmet M.'nin cenazesi Dadak köyüne getirilerek cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında anne ve oğlu yan yana defnedilirken, baba ise köy mezarlığındaki başka bir mezara defnedildi.

Eşini ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin edilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hem annesiz hem babasız kalan aile fertlerinden 13 yaşındaki E.M. ve 14 yaşındaki B.M. isimli iki kardeş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

(Recep Dikici - Hayati Kanat/İHA)

Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi
Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi
Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi
Son dakika haber! Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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