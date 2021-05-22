Öldürülen 3 çocuk annesinin eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Kızıltepe (40) dün evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Kızıltepe (40) dün evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan boşandığı eşi Yıldıray Çınar (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova Mahallesi belediye evlerinde meydana gelen olayda, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Kızıltepe, dün sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Kızıltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ön incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Kızıltepe'nin cinayet zanlısı olarak boşandığı eşi Yıldıray Çınar aranmaya başladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çınar, ifade vermedi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve çelişkili ifadeler veren Çınar, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yıldıray Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren