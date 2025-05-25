Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehabovic, 2007'de sahte bir ölüm belgesi düzenletmiş, boş bir tabut ayarlatmış ve cenazesine gittiğinde ne görmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehabovic, 2007'de sahte bir ölüm belgesi düzenletmiş, boş bir tabut ayarlatmış ve cenazesine gittiğinde ne görmüştür?

ÖLDÜĞÜNDE KİMLERİN CENAZESİNE KATILACAĞINI MERAK EDEN 45 YAŞINDAKİ BOSNA HERSEKLİ AMİR VEHABOVİC, 2007'DE SAHTE BİR ÖLÜM BELGESİ DÜZENLETMİŞ, BOŞ BİR TABUT AYARLATMIŞ VE CENAZESİNE GİTTİĞİNDE NE GÖRMÜŞTÜR?

A: Kimsenin gelmediğini

B: Sadece okul arkadaşlarının geldiğini

C: Sadece annesinin geldiğini

D: Sadece Keanu Reeves'in geldiğini

Cevap : Açıklanıyor...