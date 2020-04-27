Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
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Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi

Günlerdir hakkında öldüğü veya ameliyat olduğu yönünde haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesi sırasında yaralandığı için ortalarda görünmediği öne sürüldü.

Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
27.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:32

Günlerdir ameliyat olduğu hatta öldüğü haberleri ile gündemi meşgul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Eski İşçi Partisi yetkilisi Lee Jeong Ho, Güney Kore'deki bir gazeteye verdiği demeçte, Kim Jong-un 14 Nisan'da füze testlerine izin verecek kadar sağlıklı olduğunu belirterek, yokluğunu füze denemesi sırasında yaralanmasına bağladı.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIYOR

Jeong Ho ayrıca, Kim'in füze fırlatma sırasında yer aldığını hatırlatarak, test sonrası raporlarda ise olmadığını söyledi. Bu yokluğun test sırasındaki yaralanmasına bağlı olduğuna işaret etti. Kuzey Kore medyası Kim'in sağlık durumu ile ilgili güncel bir bilgi hala sunmadı.

ABD MEDYASINDAN AMELİYAT İDDİASI

Amerikan medyası ise, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunduğunu belirtiyor. Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

ÇİNLİ DOKTORLAR ÜLKEYE GİTTİ

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

ÖNEMLİ ETKİNLİKLERE KATILMADI

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
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