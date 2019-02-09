Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Özlem A. minibüs şoförünün kendisine bütünletmek için para verdiği sırada eline değmesi üzerine taciz edildiğini düşünerek tepki gösterdi. Minibüs şoförünü tekme tokat döven Özlem A. daha sonra olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Minibüs şoförü İbrahim B.'den özür diledi.

PARALARI BÜTÜNLEMESİNİ İSTEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt-Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.'ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, minibüsten inerek bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi.

ŞOFÖRÜN ELİ KADININ ELİNE DEĞDİ

Özlem A., bütünlediği paraları geri verirken iddiaya göre, İbrahim B.'nin elinin kendi eline değmesi üzerine taciz edildiğini düşünerek tepki gösterdi. Özlem A.'nın saldırısına maruz kalan minibüs şoförü karşılık vermeden durumu anlatmaya çalıştı. Duruma ikna olmayan Özlem A., İbrahim B.'ye saldırmaya devam etti.

SEYYAR SATICI KADIN, ŞOFÖRDEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olay yoldaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyadan yayılması üzerine Yeşilyurt-Bornova Minibüs Hattı Başkanı Mehmet Erler, bugün Özlem A. ve İbrahim B.'yi bir araya getirdi. Durumun tekrar değerlendirilmesinin ardından Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şoför İbrahim B.'den özür diledi.

Kaynak: İHA