Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
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Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler

Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta ev kadınları ile genç kızlar, 'Temel Düzey Okuma-Yazma Kursu' ile okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

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MUŞ'ta ev kadınları ile genç kızlar, 'Temel Düzey Okuma-Yazma Kursu' ile okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 'Öğrenmenin yaşı yoktur' mesajını veren kadınlar, azimleriyle kursu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Muş Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğinde Müştak Baba Bilgi Evi bünyesinde açılan Temel Düzey Okuma-Yazma Kursu'nda, eğitimler devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle belirli tedbirler altında eğitimlerin verildiği kursta, genç kızlar ile ev kadınları, okuma-yazmayı öğreniyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi kurallara dikkat edilerek, sayılı kursiyerin tutulduğu kursta genç kızlar ile ev kadınları, okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 'Öğrenmenin yaşı yoktur' mesajını veren kursiyerler, azimleriyle kursu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

'CAHİL KALMAKTANSA, OKUMAYI TERCİH EDERİM'Eşinin desteğiyle okuma-yazma kursuna gelerek hayalini gerçeğe dönüştüren 4 çocuk ve 2 torun sahibi Naciye Ari (55), "Okumanın büyüğü, küçüğü, yaşı olmaz. Kursta benden küçük ve büyük yaşta olanlar var. Kursa geldiğimden ötürü çok memnunum. Buradaki hocamız bizlere çok iyi yardımcı oluyor. Allah ondan razı olsun. Cahil kalmaktansa, okumayı tercih ederim. Çocuklarımız, kızlarımız da okusunlar, cahil kalmasınlar" dedi.'OKUMA-YAZMA BİLMEK, HER ŞEY İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Kurs usta öğreticisi Merve Şeyma Toplu ise koronavirüs nedeniyle ara verdikleri kurslarının normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladığını belirtti. Genç kızlar ile ev kadınlarının kursa yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Toplu, "Kursumuzda yaşı büyük olan öğrencilerimizde var. Genç kızlarımızdan tutun, 55 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Bizler de onların öğrenebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü okumanın yaşı yoktur. Günümüzde okuma-yazma bilmek, her şey için çok önemlidir. İnşallah kursiyerlerimiz en kısa sürede okuma-yazmayı öğrenirler" diye konuştu.


Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler
Okuma-yazma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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