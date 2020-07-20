Okulunu özleyen miniklerden videolu 'maskenizi takın' çağrısı Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları video ile tüm vatandaşları 'maske' takmaya davet etti.

Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları video ile tüm vatandaşları 'maske' takmaya davet etti.

Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçen eğitim- öğretim dönemi 31 Ağustos tarihi itibariyle tekrar örgün öğretime başlayacak. Uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler hazırladıkları videoda okullarını özlediklerini ifade ederek, tüm vatandaşların maske takmasını istedi. Her öğrencinin evinde hazırladığı videoyu Okul Müdür Yardımcısı Semra Karakaya montajladı. Hazırlanan videoda yönetici ve öğretmenler ise öğrencilerini özlediklerini belirterek, "Çocuklarımız okulu biz çocuklarımızı özledik. Çocuklarımızın tekrar okula gelmesi için lütfen maskenizi takın. Bizler öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan hazırlanan video okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA