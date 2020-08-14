Okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar

Manyas'ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu lisesinde öğretmen ve öğrenciler ortak bir çalışma ile okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar.

Okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar
14.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:33

Manyas'ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu lisesinde öğretmen ve öğrenciler ortak bir çalışma ile okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar.

Manyas'ın Salur mahallesinde bulunan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri birlikte okulun kalorifer kazanı yanındaki kömür deposunda tadilat yaparak, fitnes salonu haline getirdiler. Salonun içerisini de çeşitli spor aletleriyle donatan okul yönetimi, yeni öğretim yılında öğrencilerine sürpriz olarak sunmayı amaçlıyor. Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, zorlu bir pandemi süreci geçirdiklerini, öğrencilerin okul özlemlerini de göz önüne alıp, onlara güzel bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, öğrencilerin kışın beden eğitimi derslerini burada yapacaklarını, bunun dışında ki zamanlarda yatılı öğrencilerinin akşam mesai sonrası buradan yararlanacaklarını söyledi. Okul Müdürü Kılıç, gençliği kötü alışkanlıklardan korumak, kollamak için öğrencilerin dışında ki gençleri de fitnes salonunda ağırlamayı düşündüklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak Güncel
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı,...
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 3. Sayfa
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var Politika
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Napoli, Cengiz Ünder için 20 milyon euroyu gözden çıkardı
Napoli, Cengiz Ünder için 20 milyon euroyu gözden çıkardı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kenan Doğulu Yeşim Salkım Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Genç
Şu an buradasınız: Okulun kömür deposunu fitnes salonu yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 20:46:41. #1.15#
title