Okulu sevdiren kıyafete ödül
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Okulu sevdiren kıyafete ödül

13.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:46
Okulu sevdiren kıyafete ödül

Rahat ve modern çizgiler taşıyan okul kıyafetleri kreasyonuyla öne çıkan Uğur Okulları, 9. Fashion TV Moda Ödülleri Töreni'nde Yılın En Moda Okul Kıyafeti Ödülü'nün sahibi oldu.

Rahat ve modern çizgiler taşıyan okul kıyafetleri kreasyonuyla öne çıkan Uğur Okulları, 9. Fashion TV Moda Ödülleri Töreni'nde Yılın En Moda Okul Kıyafeti Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl 9. kez düzenlenen Fashion TV Moda Ödülleri, İstanbul Fişekhane'de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Moda, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren gecede, Yılın En Moda Okul Kıyafeti kategorisinde Uğur Okulları ödülün sahibi oldu. Törende ödülü Uğur Okulları adına Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Ceren Yücel Canoğlu aldı. Klasik üniforma anlayışından uzak olan, kanserojen madde içermeyen okul kıyafetleri, rahatlığı ve modern çizgileriyle öğrencilerin okul dışında da giymek isteyecekleri tasarımlar olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Engelsiz Yaşam Derneği ve Kızılay aracılığıyla, gecede elde edilen gelir pandemi döneminde gösterdikleri üstün çabalar sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 200 çocuğuna eğitim bursu olarak geri dönecek. - İSTANBUL

Okulu sevdiren kıyafete ödül
Okulu sevdiren kıyafete ödül
Okulu sevdiren kıyafete ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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